Запах женщины

В кино - почти только девушки. Фильмы о сильных и безвольных, пожилых и молодых, счастливых и несчастных, - но почти всегда женщинах - доминировали в числе награжденных на нынешней церемонии вручения "Золотых глобусов".

Лучшим мини-сериалом была признана "Большая маленькая ложь" .

От лица съемочной группы за оценку работы поблагодарила актриса и со-продюсер сериала Риз Уизерспун. Она также заявила, что благодарит всех, "кто нарушил заговор молчания, кто говорил открыто о насилии и домогательствах. Тем, кто вынужден и сегодня молчать, я скажу - мы вас слышим, и мы расскажем то, что с вами случилось".

Исполнение главной роли в сериале "Рассказ служанки" принесло Элизабет Мосс "Золотой глобус".

А почетный Золотой глобус - приз Сесиля де Милля - был вручен Опре Уинфри, популярной телеведущей. Опра не только с успехом снимается, но и снимает кино: она стала продюсером многих значительных лент, в том числе и знаменитой "Сельмы".

Опра Уинфри, актриса и телеведущая:

"Слишком долго к женщинам не прислушивались и им никто не верил, особенно, когда они осмеливались поднять свой голос против могущественных мужчин. Эти времена ушли. Эти времена ушли в прошлое".