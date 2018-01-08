Папа римский выступил перед послами

Папа римский Франциск принял в Апостольском дворце послов 185 стран и обратился к ним с речью, посвящённой ситуации в мире, уделив особое внимание горячим точкам. Наибольшую обеспокоенность главы Римско-католической церкви вызывает конфликт на Корейском полуострове, "где распространение ядерного оружия может привести к катастрофическим последствиям".

Папа Франциск: "Нельзя достичь мира, расхваливая превосходство победителя над побеждённым. Агрессию нельзя предотвратить законом страха. Это можно сделать только при помощи спокойного благоразумия, которое способствует диалогу и взаимопониманию, необходимым для разрешения конфликта".

Папа также уделил внимание вооруженным и политическим конфликтам в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии, на Украине и в Венесуэле. Он призвал разрешить палестино-израильский конфликт на основании принципа "два государства для двух народов".

Папа Франциск: "Святой престол призывает всех уважать и выполнять резолюции ООН, поддерживать существующий статус Иерусалима, священного города христиан, иудеев и мусульман".

После завершения выступления Франциск пообщался с дипломатами, в том числе с послом Российской Федерации в Ватикане Александром Авдеевым. Самый долгий разговор у него состоялся с послом Южной Кореи Чон Чжон Хё.