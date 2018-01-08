Стихийные бедствия, обрушившиеся на США в прошлом году, стоили стране рекордные 306 миллиардов долларов, - говорится в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Побит предыдущий рекорд 2005 года, на который пришлись ураганы «Катрина», «Вилма» и «Рита».

В 2017-ом Штаты пережили 16 масштабных природных катаклизмов. Ущерб от каждого из них превысил 1 миллиард долларов.

Так, лесные пожары на западе страны, сильнее всего затронувших штат Калифорния, стоили бюджету 18 миллиардов. Урон от урагана «Мария», опустошившего остров Пуэрто Рико, и урагана «Ирмы», который бушевал на Карибах и в штате Флорида, эксперты оценили в 90 и 50 миллиардов долларов соответственно. Но дороже всех – в 125 миллиардов - обошлась ликвидация последствий тропического циклона «Харви».

Согласно выводам американских ученых, средняя годовая температура в США составила 12,6 градусов по Цельсию. Таким образом, 2017-й вошел в тройку самых жарких лет, наряду с 2012 и 2016 годами, за более чем вековую историю наблюдений.