Кровавые выходные на известных курортах

По меньшей мере 18 человек погибли в минувшие выходные на мексиканских курортах Акапулько и Лос Кабос в результате столкновений между местными преступными группировками и силами правопорядка.

В Акапулько местный отряд самообороны (так называемая "общинная полиция"), выступающая против строительства плотины около деревни Консепсьон, напала на ее жителей. В перестрелке 8 человек были убиты. Вызванные на место трагедии полиция и армия застрелили трех боевиков и задержали 30 членов группировки, в том числе ее лидера Марко Антонио Муноса.

"При задержании у членов "общинной полиции" были изъяты 580 доз марихуаны", - рассказал на пресс-конференции представитель сил правопорядка штата Герреро (где находится Акапулько) Роберто Альварес.

В субботу вечером 7 человек погибли в ходе столкновений между мексиканскими морскими пехотинцами и членами преступной группировки в Сан-Хосе-дель-Кабо, в штате Южная Нижняя Калифорния.

Военнослужащие заметили вооруженных людей в бронежилетах, которые передвигались на автомобилях с калифорнийскими номерами. Услышав требование остановиться, те начали стрелять и были убиты ответным огнем.

У нападавших были изъяты несколько единиц автоматического длинноствольного оружия, пистолеты и боеприпасы к ним. Сведений о пострадавших среди военнослужащих нет. Прокуратура приступила к расследованию обстоятельств случившегося. В 2017 году Мексика столкнулась с самым высоким уровнем насилия за последние десятилетия. По официальным данным, с января по ноябрь в стране было совершено более 23 тысяч умышленных убийств. Этот показатель выше, чем в 2011 году, когда в Мексике шла так называемая война с наркомафией.