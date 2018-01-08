Новый кабинет в преддверии новой фазы переговоров

Перестановки в правительстве в преддверии нового этапа переговоров по "брекситу" - такова стратегия Терезы Мэй, комментировать которую собравшимся у Даунинг-стрит 10 журналистам премьер-министр отказалась.

В понедельник утром глава британского правительства назначила председателем Консервативной партии министра по вопросам миграции Брендона Льюиса. Ранее лидер консерваторов Патрик Маклохлин заявил об отставке с этого поста. Как сообщили в канцелярии, Ее Величество Елизавета II одобрила назначение Льюиса.

В январе Лондон вступает в новую фазу переговоров по "брекситу", в ходе которой будут рассматриваться ключевые проблемы переходного периода. Для их успешного проведения, отмечают эксперты, Терезе Мэй понадобится поддержка таких тяжеловесов правительства, как министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис, глава МИДа Борис Джонсон, министр финансов Филип Хэммонд, и, наконец, глава МВД Эмбер Радд. Все они, как ожидается, сохранят свои посты.

Между тем, в понедельник в отставку подал министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир. Он покинул свой пост из-за проблем со здоровьем, сообщили в канцелярии министра.