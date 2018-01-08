Большое китайское турне Эммануэля Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выстроить стратегические отношения в ходе своего четырёхдневного визита в эту страну. Председатель КНР Си Цзиньпин принял в понедельник французского лидера с супругой в своей резиденции в Пекине. Но официальное начало переговоров намечено на вторник.

Один из вопросов, который Макрон хотел бы обсудить со своим китайским коллегой, – выполнение парижского соглашения по климату.

Эммануэль Макрон: "Завтра я предложу председателю Си открыть новый этап франко-китайского партнерства и придать новый импульс борьбе с климатическими изменениями партнерства в битве за климат. У нас нет выбора: мы должны в ней победить".

Макрон начал свой визит с посещения Сианя, бывшей столицы Китая, из которой на протяжении веков на запад уходили караваны, нагруженные китайскими товарами. Французский лидер отдал должное грандиозному китайскому проекту создания нового шёлкового пути, железнодорожного. При этом он выразил надежду на то, что Европа и Франция в частности ничего не потеряют от развития этого проекта.

Эммануэль Макрон: "Европа и Азия, Франция и Китай должны создать и предложить всему миру правила игры, в которой либо все побеждают, либо все проигрывают".

В Сиане Макрон посетил мавзолей первого императора Китая Цинь Шихуанди, где рассмотрел статуи знаменитой терракотовой армии, захороненной вместе с императором. Он также посетил построенную в VII веке Большую пагоду диких гусей и пообщался с монахами, расположенного здесь буддистского монастыря.