Этапы Шёлкового пути президента Макрона

С Сианя - города в провинции Шэньси, куда на протяжении веков шли торговые караваны по Великому шёлковому пути, начал свой первый государственный визит в Китай президент Франции.

Утро понедельника Эммануэль Макрон и его супруга Брижит провели в мавзолее Цинь Шихуанди, где полюбовались на знаменитую "терракотовую армю" - захоронение восьми тысяч статуй китайских воинов и их лошадей около мавзолея первого императора династии Цинь, объединившего Китай и соединившего все звенья Великой стены.

С самого начала визита обозреватели подчеркивают его символический характер: выбрав в качестве отправной точки Сиань, президент Франции заявил о своей безусловной поддержке Нового шёлкового пути - продвигаемой КНР концепции панъевразийской транспортной системы.

"Необходимо посмотреть на происходящее со стороны и оценить пройденный путь, - заявил Макрон в частности. - Он огромен. Кто мог себе представить еще несколько лет назад, что Китай станет в этом вопросе мировым локомотивом! Тем не менее, вы добились успеха: ваша способность осознать задачу, превратить идею в реальность и увлечь за собой других очевидна всем. Завтра я предложу председателю Си Цзиньпиню открыть новый этап франко-китайского партнерства и придать новый импульс борьбе с климатическими изменениями. У нас нет выбора: мы должны победить в этой битве, потому что от этого зависит будущее нашей планеты!"

И хотя в программе четырехдневного визита французского президента значатся такие ключевые вопросы, как ядерная проблема КНДР, борьба с финансированием терроризма, развитие стратегического партнерства в Африке, не забыл он и о неформальном общении.

Эммануэль Макрон подарит Си Цзинпиню породистого мерина Республиканской гвардии. В заявлении Елисейского дворца уточняется, что в ходе визита в Париж в 2014-м году председатель КНР был заворожен выучкой и статью гвардейских коней, что навело Макрона на мысль ответить на "панда-дипломатию" дипломатией лошадиной.