Технологии будущего на CES-2018

Одно самых ожидаемых событий в сфере высоких технологий - ежегодная выставка International Consumer Electronic Show - открывается в Лас-Вегасе. Новейшие разработки представят свыше четырех тысяч компаний-гигантов и стартапов-новичков.

Беспилотные автомобили; домашние роботы-помощники; умная обувь, снабженная GPS-датчиком; устройства для глажки и складывания вещей; очки с компьютерной проекцией для слабовидящих... Все больше компаний берут на вооружение технологии искусственного интеллекта.

«Я считаю, наступили новые времена. Это эпоха интеграции гаджетов, сервисов, различных устройств в единую систему, которая будет весьма полезна для потребителей», - говорит Вернер Герц, директор исследовательской компаниии Gartner.

Эксперты отмечают: настоящий бум ожидает рынок голосовых сервисов. Выставка наглядно демонстрирует, на сколько активно компании внедряют в свои продукты управление голосом, в частности - сервисы «Дом» от Google и «Эхо» от Amazon.

По прогнозам, в 2018-ом в продажу постуят около 44 миллионов устройств с голосовыми помощниками, что на 60% больше, чем в прошлом году. Объяем продаж на этом рынке увеличится вдвое и составит 3,8 миллиардов долларов.