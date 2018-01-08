Дети не смогут учить иностранные языки

Иран запретил преподавание английского и других иностранных языков в начальных школах. Вслед за мнением, которое высказал по этому поводу духовный лидер иранцев Али Хаменеи, высокопоставленный чиновник заявил, что изучение языка с раннего возраста открывает путь для западного «культурного вторжения».

«Обучение английскому языку, которое является частью формальной учебной программы в правительственных и частных начальных школах, противоречит законам и правилам», - заявил в субботу вечером на государственном телевидении глава Высшего государственного совета по образованию Мехди Навид-Адхам.

До настоящего момента иностранные языки не являлись обязательным предметом в начальных школах: их преподавали как факультативный курс всем желающим ученикам. Отныне такой возможности у иранских школьников больше нет.