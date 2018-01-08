Успешное начало переговоров о "большой коалиции"

Лидеры блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии положительно оценили результаты предварительных переговоров о формировании коалиционного правительства, которые состоялись в воскресенье. Федеральный канцлер Ангела Меркель выразила уверенность, что коалиция будет сформирована и это произойдёт "быстро и эффективно". Лидер социал-демократов Мартин Шульц отметил конструктивную атмосферу переговоров.

Мы не можем просто сказать: продолжаем в том же духе. Времена меняются и нам нужна другая политика.

Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайл, в свою очередь, призвал обе партии создать "новый стиль" политики, с учетом перемен, которые происходят как внутри страны, так и на международном уровне: "Мы не можем просто сказать: продолжаем в том же духе. Времена меняются и нам нужна другая политика".

Переговоры о создании "большой коалиции" начались в Германии после провала осенью прошлого года проекта "ямайской коалиции" в составе ХДС-ХСС, СвДП и "Зелёных". В ходе предвыборной кампании консерваторы и социал-демократы провозглашали диаметрально противоположные принципы по целому ряду вопросов, от налоговой политики до иммиграции.

Но в ходе воскресных консультаций социал-демократы продемонстрировали готовность к компромиссу, согласившись повысить границу доходов, облагаемых самым высоким подоходным налогом.