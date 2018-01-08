В Лос-Анджелесе вручили кинопремию "Золотой Глобус"

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии "Золотой Глобус".

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Триумфатором стал фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Картина удостоена "Золотого глобуса" в номинации "Лучший драматический фильм", а исполнившая в ней главную роль Фрэнсис Макдорманд признана жюри лучшей актрисой.

Лента рассказывает о том, как мать-одиночка вступает в противоборство с полицией родного городка, поскольку "служители закона" не особо усердствуют, чтобы раскрыть убийство её дочери.

"Форма воды"

Гильермо дель Торо завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Форма воды" (The Shape of Water).

В основе картины лежит хорошо знакомый российскому зрителю сюжет: история искренней, но запретной любви между девушкой и человеком-амфибией, которого скрывают от людей в секретной лаборатории.

"Леди Бёрд"

Также отмечена жюри оказалась кинолента "Леди Бёрд" (Lady Bird). 23-летняя Сирша Ронан была удостоена премии в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле".

Фильм рассказывает о девушке-подростке, которая мечтает вырваться из американской глубинки и переехать в Нью-Йорк, однако встречает абсолютное непонимание со стороны своих родителей.

"На пределе"

Лучшим иностранным фильмом была признана картина "На пределе" Фатиха Акина - режиссера турецкого происхождения, проживающего в Германии. Отметим, что на премию в этой номинации также претендовала картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

"Большая маленькая ложь"

И наконец, "Золотых глобусов" были удостоены телесериале "Большая маленькая ложь" и исполняющая в нем главную роль актриса Николь Кидман.

"Золотой глобус" (Golden Globe Award) - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. По традиции она предваряет церемонию вручения "Оскаров", которая состоится в Лос-Анджелесе 4 марта.