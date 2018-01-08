Израиль возобновляет электроснабжение сектора Газа

Израиль возобновляет поставки электроэнергии в сектор Газа. С понедельника, 8 января, палестинский анклав начнет получать электричество в прежних объемах. Данное решение было принято министерством энергетики Израиля по просьбе руководства Палестинской автономии для улучшения условий жизни в секторе Газа.

В июне минувшего года Израиль сократил поставки электроэнергии на 25% после того, как председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас уведомил о сокращении субсидий на электроснабжение сектора Газа. В подобных условиях свет в домах появлялся лишь на несколько часов день: большую часть тёмного периода суток жители двухмиллионного анклава были вынуждены проводить при свечах.

В ответ на критику власти Израиля утверждали, что сложившаяся ситуация является результатом, прежде всего, внутрипалестинских разногласий - между движением ФАТХ во главе с Аббасом и враждующей группировкой ХАМАС, которая на протяжении последних 10 лет удерживает власть в секторе Газа.

В декабре минувшего года ФАТХ и ХАМАС сумели достичь соглашения о примирении. После этого руководство Палестинской автономии уведомило Израиль о возобновлении выплат за электроснабжение Газы.