Рамки французского гостеприимства

Во Франции вновь рискуют разгореться дебаты вокруг миграционной политики страны.

Здесь побит рекорд по числу запросов на предоставление убежища. По данным Французской службы по защите беженцев и апатридов (OFPRA), в 2017-ом было подано 100 412 прошений, что на 17% больше, чем годом ранее. Статус беженца получили почти 43 тысячи человек.

Такого не наблюдалось в последние 40 лет – отмечают в ведомстве. Его глава Паскаль Брис заверил: «100 тысяч - символический барьер, однако о массовом наплыве пока речь не идет».

Страной-лидером по числу выходцев, запросивших убежище, стала Албания с почти 8 тысячами прошений - на 66% больше, чем в 2016-ом. Правда, одобрены были лишь 6,5% из них, так как Албания считается «безопасной» страной. Наплыв албанцев во Францию в OFPRA назвали «цикличным», связав его с «экономической миграцией».

Вторыми по числу заявок стали афганцы, подавшие 6 тысяч запросов, 83% из которых получили положительный ответ. За ними следуют выходцы из Гаити, Судана и Гвинеи. Все меньше сирийцев хотят остаться во Франции. Число запросов от них снизилось на 10%, несмотря на высокую вероятность одобрения (95%).

Лидером в Европе по количеству принятых заявок остается Германия, где в прошлом году убежища запросили 200 тыс. человек.