Зима заблудилась

Уровень воды в Сене ко вторнику может достичь отметки в четыре метра. Власти Парижа были вынуждены перекрыть некоторые дороги и набережные. В ряде департаментов региона Иль-де-Франс сохраняется "желтый" уровень тревоги из-за возможных наводнений. Специалисты прогнозируют, что ситуация стабилизируется только к середине недели.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

В это время жители Испании борются с последствиями мощных снегопадов, которые обрушились на страну в выходные. Самая сложная ситуация складывается в северных и центральных областях страны. Из-за непогоды в субботу и воскресенье были заблокированы многие важнейшие автострады. Сейчас движение по большинству из них уже возобновлено.

Фото: OFICINA DE COMUNICACION DE LA UME/via REUTERS

Уровень воды в Рейне приблизился к девятиметровой отметке. Немецкие власти были вынуждены приостановить движение судов между Дуйсбургом и Кобленцом. Специалисты Кёльнского центра по борьбе с наводнениями надеются, что с середины недели благодаря сухой погоде уровень воды пойдет на спад.

А жители Венгрии наслаждаются по-весеннему теплой погодой. В выходные в некоторых районах страны столбик термометра поднимался до 17 градусов. Кто-то даже решил на время спрятать в шкаф зимнюю куртку. Но синоптики предупреждают: снег вернется в Венгрию уже к концу этой недели.