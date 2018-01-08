"Ледовая" свадьба в Китае

Красная ковровая дорожка и ледовые скульптуры - в таком "антураже" сыграли свадьбу тридцать четыре китайские пары. Праздник для влюбленных устроили в Харбине, где сейчас проходит фестиваль ледовых скульптур.

"Снег чист, как наша любовь. Я чувствую, что это станет замечательным началом новой главы нашей жизни. Надеюсь, что мы будем лелеять друг друга и что наше счастье продлится вечно", - поделилась своими мечтами одна из невест.

Другая девушка рассказала, что ее жених отправил заявку организаторам этой свадьбы, зная, что его любимая с детства мечтала о "снежных" свадебных фотографиях.

Фестиваль льда и снега начался в Харбине в эту субботу. Ежегодно это мероприятие посещают миллионы туристов.