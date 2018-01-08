Самый дорогой трансфер "Барсы"

"Барселона" подписала контракт с полузащитником "Ливерпуля" Филиппе Коутинью на 5,5 лет. Это самый дорогой трансфер и в истории английского футбола, и "Барсы". По данным СМИ, он обошёлся сине-гранатовым в 120 млн евро. Ещё 40 млн они могут выплатить бонусами в случае успехов 25-летнего бразильца, а сумма отступных составляет 400 миллионов.

Филиппе Коутинью рвётся в бой:

"Поверить не могу, что я буду играть с моими кумирами, с легендарными игроками, такими как Лео Месси, Луис Суарес, Андрес Иньеста, Жерар Пике, Серхио Бускетс, со всеми этими отличными футболистами. Я ужасно рад, что буду играть с ними. Надеюсь, у меня получится".

Коутинью с семьёй прибыл в Барселону в понедельник на частном самолёте. Его встретил нападающий каталонцев Луис Суарес. На новичка возлагают большие надежды:

"Думаю, что он многим сможет помочь команде. Это игрок, который хорошо забивает, но он также отдаёт передачи, может играть на разных позициях. Думаю, в составе команды с его приходом можно будет пробовать разные новые варианты", - говорит Эрнесто Валверде, главный тренер "Барселоны".

Он официально подтвердил переход Коутинрью после победы "Барселоны" над "Леванте" в матче 18-го тура чемпионата Испании. Сине-гранатовые у себя дома разгромили валенсийцев 3:0. Голы забили Месси, Суарес и Паулиньо.

В текущем сезоне Коутинью провёл за "Ливерпуль" 20 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Именно он забил в декабре три мяча Спартаку.