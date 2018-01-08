Бэннон сожалеет и объясняется

Стив Бэннон берёт свои слова обратно: он заявил в воскресенье, что сожалеет о том, как его высказывания были использованы в книге журналиста Майкла Вулфа. Бывший стратег главы Белого дома пояснил, что его слова о "непатриотичности" и "предательстве" касались не сына и зятя Дональда Трампа, которые встретились с российским юристом, а Пола Манафорта, руководителя избирательной кампании нынешнего президента США.

На книгу "Огонь и ярость. Внутри Белого дома" отреагировал и глава ЦРУ Майк Помпео. Он опроверг утверждения о том, что Трамп "не любознателен", "не читает книг" и "не соответствует занимаемому посту".

"Я общаюсь с президентом почти ежедневно, - заявил Помпео. - Мы ведём сложные беседы о серьёзнейших мировых проблемах, я знакомлю его с глубоко продуманными программами, которые разработали мои сотрудники. Президент принимает участие в решение проблем со полным пониманием. Он задаёт нам очень непростые вопросы. И мои выводы в результате всех этих наблюдений таковы: он занимается серьёзными вещами, чего не скажешь об этой книге".

А президент Дональд Трамп уже ответил Майклу Вулфу лично. Он назвал журналиста "полным неудачником", а его творение - "лживой книгой, изобилующей искажениями".