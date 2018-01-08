Был ли Банионис информатором КГБ?

Литовский центр, занимающийся изучением прошлого страны в составе СССР, обнародовал имена 1700 человек, которые сотрудничали с КГБ в советский период. Среди них - известный советский актёр театра и кино Донатас Банионис (1924-2014) и литовский скрипач и дирижёр Саулюс Сондецкис(1928-2016). Оба они были удостоены звания Народного артиста СССР.

Согласно архивным данным, Сондецкису было предложено "стучать" на собственного отца, который проживал в США, с целью ограничить его контакты с литовской диаспорой за рубежом.

Сотрудничество с КГБ Донатаса Баниониса ограничивается 1970-1974 годами. Как утверждается, органы госбезопасности СССР интересовались его контактами в ходе зарубежных поездок. В 1974 году контакты с КГБ прекратились, вероятно, в связи с избранием актёра депутатом Верховного Совета СССР.

В то же время, представители Центра по исследованию геноцида и сопротивления отмечают, что имена этих двух деятелей искусств были написаны от руки на полях машинописных документов, в то время как справки на регулярных информаторов КГБ, как правило, хранились в печатном виде.

Согласно закону, всем гражданам Литвы, сотрудничавшим с КГБ в советский период, было предложено сообщить об этом властям. О таких контактах заявили около 1500 человек, после чего информация о них была по закону засекречена на последующие 75 лет. В то же время, по разным причинам многие отказались сообщать о своих связях с органами госбезопасности.

Донатас Банионис скончался в 2014 году в возрасте 90 лет, Саулюса Сондецкиса не стало в 2016 году, он скончался на 88-м году жизни.