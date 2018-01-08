Предоставление убежища турецкому военному приостановлено

В Греции административный суд временно приостановил решение профильной комиссии предоставить убежище одному из восьми турецких военных, бежавших в Грецию после неудачной попытки военного переворота в июле 2016 г.

Решение принято по иску правительства, по мнению которого предоставление убежища предполагаемому путчисту может навредить отношениям между Грецией и Турцией. Убежище было предоставлено второму пилоту угнанного вертолёта после того, как Верховный суд отклонил просьбу Турции экстрадировать дезертиров.

Слушания в административном суде по апелляции правительства намечены на 15 февраля. Защита беглецов настаивает, что решение о предоставление убежища было принято абсолютно законно, так как греческое правительство взяло на себя обязательство защищать людей, которым угрожают пытки.