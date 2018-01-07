Вулф видит призрак импичмента

Книга о Дональде Трампе "Огонь и ярость. Внутри Белого дома" может привести к отставке американского президента - уверен сам автор Майкл Вулф. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC. По словам Вулфа, уже сейчас можно запустить механизм отставки президента.

- Это невероятный момент. Я думаю, то, что в последние дни все говорили о моей книге, лишь доказательство тому. Что случилось? И что происходит сейчас? Я думаю, не было бы преувеличением, не было бы безосновательным говорить о 25-ой поправке к Конституции [поправка, которая вступает в силу, если президент досрочно складывает с себя полномочия].

Ранее на своей странице в Twitter Дональд Трамп написал, что он всегда отличался психической стабильностью и обладал незаурядным умом. Так глава Белого дома ответил Вулфу, который до этого заявил, что Трамп интеллектуально не способен быть президентом США. Также американский лидер напомнил, что Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании пыталась использовать те же аргументы, но у нее ничего не вышло.

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Защитить американского лидера в интервью телеканалу BBC постаралась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

- Когда я общалась с президентом Трампом, я видела человека, который стремится принимать решения в интересах Соединенных Штатов.

- И он собирается приехать в Великобританию?

- Да, он собирается приехать в Великобританию.

Сам Дональд Трамп называет эту книгу лживой, а самого Вулфа считает мошенникам. Юристы американского лидера неоднократно пытались запретить публикацию книги, но потерпели неудачу. Тем не менее американский лидер уверен, что ему удастся выйти победителем из сложившейся ситуации: "Мне пришлось мириться с ложными новостями с того дня, когда я объявил, что буду баллотироваться в президенты. Теперь я должен мириться с лживой книгой, написанной абсолютно дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была та же проблема, и он с ней справился. И я справлюсь!"