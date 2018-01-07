"Золотой глобус": против сексуального насилия

В Лос-Анджелесе назовут лауреатов юбилейной — 75й — премии "Золотой глобус". Церемония вручения престижной награды, присуждаемой ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, состоится в отеле "Беверли Хилтон".

В этом году событие пройдет под знаком движения против сесксуального насилия Time's up ("Время пришло"), основанного женщинами, работающими в театральной сфере, кино- и телеиндустрии США.

Актриса Лорен Меткалф: "Думаю, что для обсуждения это проблемы наступил правильный момент в подходящем месте.Создается динамика. И мы проведем этот день в полной солидарности со всеми —мужчинами и женщинами — работающими в найшей индустрии, и по всей стране".

"Я горжусь этими женщинами", — говорит актриса и певица Мэри Джей Блайдж. "Их время наступило. Они очень долго держали это в себе, но сегодня они говорят открыто".

"Об этом нужно говорить", — уверен актер Питер Фонда. "Я был потрясен репортажем в "Нью-Йорк Таймс" о Сальме Хайек. Я знаю Сальму очень хорошо. Я ею восхищаюсь. И если бы я знал о том, что делал Харви Вайнштейн, то я бы не просто его ударил, а убил бы".

По данным "Голливуд рипортер", актрисы, номинированные на "Золотойглобус", договорились прибыть на церемонию в платьях черного цвета, чтобы выразить таким образом солидарность с участниками движенияпротив сексуального насилия, объединившихся ранее по всему миру под хэштегом #MeToo ("Я тоже") и в знакпротеста против неравноправия по половому признаку и сексуальных домогательств, в которых обвиняют продюсера Харви Вайнштейна и ряд других представителей шоу-бизнеса.

Премия "Золотой глобус" присуждается присуждается в 25 номинациях. В этом году картина "Нелюбовь"российского режссера Андрея Звягинцева номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".