Супермаркеты в осаде

Тысячи людей собрались утром в субботу у входов в супермаркеты Каракаса. Причина - указ президента Венесуэлы Николаса Мадуро руководству ведущих торговых сетей вернуть цены на продукты питания на уровень месячной давности. В условиях гиперинфляции цены в Венесуэле растут ежедневно.

"Мы понимаем, что владельцы магазинов вынуждены повышать цены, но не такими же темпами, - говорит эта женщина. - Триста процентов - это слишком. Должен быть какой-то контроль за ростом цены, и тогда мы сможем что-то купить".

В начале года Николас Мадуро объявил о повышении минимальной заработной платы, однако по курсу черного рынка даже повышенная зарплата составляет два доллара. Некоторые магазины, в том числе вот этот в восточной, более фешенебельной части Каракаса утром в субботу остались закрытыми. После их открытия покупатели обнаружили, что цены были снижены только на единичные группы товаров, такие как крекеры и моющие средства.

"Вчера цены были действительно низкими, но сегодня они вернулись на прежний уровень. Это грабительские цены, если их сравнить с доходом жителей страны, с доходом большинства жителей".

Мадуро ранее заявил, что страна - жертва ведомой США против Венесуэлы экономической войны и обвинил торговые сети в том, что они прячут товар и искусственно завышают цены.