Снегопады и наводнения в Европе

В Испанию пришла настоящая зима. Службы спасения пытаются расчистить автостраду, которая ведет к Сеговии. Здесь ночью оказались заблокированы из-за снега сотни машин. В некоторых районах Испании объявлен красный уровень тревоги. Самая сложная ситуация складывается в центре и на севере страны. Но и жителям южных регионов погода преподнесла сюрпризы. Из-за снега приостановлено движение по главной автостраде, которая связывает Андалусию с восточными областями Испании. Необычная картина открылась глазам туристов, которые решили посетить комплекс Альгамбра в Гранаде: дворец, название которого переводится как "красный", за выходные окрасился в белый цвет.

В немецком Кёльне возникла угроза наводнений. Представитель центра борьбы с наводнениями сообщил, что уровень воды в реке Рейн поднимается на три сантиметра каждый час. По его словам, к понедельнику будет достигнут максимум – девять метров. Впрочем, тревогу власти города пока не бьют. Они уверяют, что есть еще достаточно времени, чтобы спокойно подготовиться к возможному разгулу стихии.

Угроза наводнений нависла над французской столицей и над другими районами региона Иль-де-Франс. В городе Пуасси уровень воды в Сене достиг уже 21,5 метра, в то время как критическая отметка - 22 метра. Только за последние 24 часа уровень воды поднялся почти на 50 сантиметров. На случай эвакуации уже были подготовлены полторы тысячи мест в центрах временного размещения.

В Париже продолжаются поиски полицейского, исчезнувшего в пятницу в то время, как его бригада проводила инспектирование Сены.