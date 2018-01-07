Жизни, которые унесло Средиземное море

Итальянская береговая охрана обнаружила тела восьми мигрантов, которые на надувной лодке пытались пересечь Средиземное море. Еще 84 человека удалось спасти. Немецкая неправительственная организация Sea Watch сообщает, что погибли по меньше мере 25 мигрантов. Всего на судне было около 150 человек. Лодка перевернулось примерно в 40 милях от берегов Ливии.

Несколько дней назад Международная организация по миграции опубликовала статистику за 2017 год. За последние 12 месяцев из Северной Африки в Европу по морю прибыли около 170 тысяч мигрантов и беженцев. Для более чем трех тысяч попытка достичь берегов Старого Света закончилась трагически. Путь в Европу через Средиземное море по-прежнему остается самым опасным.