В ритме самбы. В Рио-де-Жайнеро полным ходом идет подготовка к знаменитому карнавалу. Танцоры из 13 лучших школ самбы устроили представление на пляже Копакабана. На подготовку к карнавалу у участников уходят долгие месяцы, и, по словам танцоров, они хотели показать зрителям, насколько самоотверженно они посвящают себя репетициям. До карнавала остается месяц, а потому страсти кипят. Начнется праздник 9 февраля и продлится пять дней.

Фото: REUTERS/Pilar Olivares

А у властей в это время появился новый повод для беспокойства. Они опасаются, что во время карнавала возрастет риск заражения вирусом Чикунгунья, разносчик которого – тот же комар, который стал виновником эпидемии вируса Зика. Представитель надзорного комитета по здравоохранению штата Рио-де-Жанейро предупреждает, что сейчас риск особенно высок, а у местных жителей нет иммунитета к этому вирусу.