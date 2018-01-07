Светлый праздник Рождества

Православные христиане отмечают Рождество. Праздничные богослужения прошли в церквях и храмах по всему миру.

REUTERS/Maxim Shemetov

Тысячи верующих пришли в московский Храм Христа Спасителя, где Патриарх Кирилл провел ночное праздничное богослужение. На нем присутствовал российский премьер Дмитрий Медведев с супругой Светланой.

REUTERS/Maxim Shemetov

Владимир Путин встретил Рождество в одном из старейших петербургских храмов, где был крещен его отец - в церкви Симеона и Анны. Президент подарил храму икону середины XIX века.

Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

По традиции, тысячи православных паломников, в том числе из России, празднуют Рождество в Вифлееме. Торжественное богослужение прошло в одном из главных христианских храмов Святой земли – в Базилике Рождества. Службу в присутствии палестинского руководства Махмуда Аббаса провел Патриарх Иерусалима Феофил III.

REUTERS/Maxim Shemetov

В канун праздника десятки палестинцев пытались заблокировать кортеж патриарха в знак протеста против продажи Израилю земельных участков, которые принадлежат греко-православной церкви.

REUTERS/Mohamad Torokman

В Египте на время празднований усилены меры безопасности, в связи с участившимися нападениями на коптов.

Впервые за долгие годы служба прошла не в соборе Святого Марка в центре Каира, а в нескольких десятках километров от столицы – в новом кафедральном соборе Рождества Христова.

The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS

Сегодня Рождество отмечают Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, а также афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда, живущие по юлианскому календарю.