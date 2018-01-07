Трагедия в Средиземном море

У берегов Ливии погибли меньшей мере 25 мигрантов, которые пытались на надувной лодке пересечь Средиземное море. Об этом сообщает немецкая неправительственная организация Sea Watch. Это первый зарегистрированный случай гибели мигрантов в наступившем году. Всего в лодке было около 150 человек. Итальянская береговая охрана приводит другие цифры: по их информации, трагедия унесла восемь жизней, еще 84 человека удалось спасти.

В прошлом году 171 тысяча мигрантов и беженцев пересекли Средиземное море в поисках убежища в Европе. Такие данные приводит Международная организация по миграции. Более трех тысяч человек погибли, пытаясь достичь берегов Старого Света.