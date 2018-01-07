Взрывы в Идлибе: десятки жертв

В результате мощных взрывов в сирийском Идлибе в воскресенье погибли и пострадали десятки человек, включая мирных граждан. В жилом квартале взорвались начиненные бомбами машины. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, взрыв был направлен против штаб-квартиры вооруженной радикальной группировки "Аджнад аль-Кавказ", в состав которой входят сотни джихадистов с Казвказа.

Между тем наблюдатели сообщают, что правительственные войска при поддержке российской авиации освободили от террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" населенный пункт Синджар на юго-востоке провинции Идлиб.

Армия Асада с минувшего октября ведет наступательную операцию в Идлибе, где действуют несколько воюющих друг с другом группировок.

Ранее вблизи Дамаска в районе Восточная Гута, который также находится под контролем повстанцев, жертвами бомбардировок стали не менее 18 мирных жителей, десятки получили ранения.