Против расизма в футболе

Игрок "Ювентуса" Блэз Матюиди пожаловался на оскорбительные высказывания расистского характера в свой адрес. Инцидент произошел во время матча против "Кальяри", который завершился победой туринцев. По словам футболиста, он слышал с трибун выкрики расистского содержания. "Я не испытываю ненависти, но я огорчен, что есть люди, которые подают плохой пример", - написал Матюиди на своей странице в Facebook. Итальянские СМИ сообщают, что игрок "Ювентуса" подал жалобу организаторам матча, но пока никаких мер принято не было.