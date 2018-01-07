Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что нужно ликвидировать БАПОР. Речь идет о Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Об этом Нетаньяху заявил во время еженедельного заседания правительства. При этом глава кабинета предложил поэтапно перенаправлять финансирование БАПОР Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Я полностью согласен с резкой критикой президента США Трампа в адрес БАПОР. Эта организация способствует сохранению проблемы палестинских беженцев и поддержанию мифа об их "праве на возвращение", преследуя цель ликвидировать Государство Израиль, поэтому агентство БАПОР должно исчезнуть", - сказал Нетаньяху.

По мнению Нетаньяху необходимо установить четкие критерии поддержки реальных, а не фиктивных беженцев. А такое, утверждает израильский премьер, происходит сейчас в БАПОР. Нетаньяху добавил, что довел эту позицию до сведения Соединенных Штатов.

В минувшую пятницу ряд СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили о том, что США заморозили перевод 125 миллионов долларов, которые должны были пойти на финансирование БАПОР. Трансфер планировался на первое января. Второго января Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о мире с израильтянами.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией ГенАссамблеи ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948.