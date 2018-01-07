Марш в поддержку властей на фоне арестов

Массовые проправительственные марши прошли в субботу в Иране. Участники выкрикивали лозунги в поддержку иранского руководства, скандировали «Долой Америку!», «Долой Израиль!», «Нет насилию!».

На минувшей неделе по стране прокатилась волна протестов против коррупции и роста цен, которые сопровождались беспорядками и ожесточенными столкновениями. Официально подтверждена гибель 22 человек.

Власти обвинили США во вмешательстве во внутренние дела Исламской республики и в подстрекательстве к мятежу.

За последние дни были арестованы свыше тысячи демонстрантов по всему Ирану. В их числе оказались по меньшей мере 90 студентов столичных вузов и университетов других городов. Судьба еще десяти учащихся неизвестна.

Между тем, в Берлине у Бранденбургских ворот собрались сотни людей с иранскими флагами в руках и фотографиями арестованных манифестантов. Участники выступали за «смещение диктаторского режима» и отставку иранского правительства.

Митинги прошли и в других европейских городах - Париже, Стокгольме и Лондоне.