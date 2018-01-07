Германия: новая попытка сформировать коалицию

Попытка номер два.... Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на успех начавшихся в Берлине переговоров по формированию нового правительства. Более трех месяцев спустя после выборов договориться о создании кабинета пытаются консервативный блок ХДС-ХСС и СДПГ - Социал-демократическая партия Германии.

"Задачи, стоящие перед нами, задачи, которые нам предстоит решить по наказу избирателей, - огромны... Речь идет о том, что нужно сделать в области внешней, европейской, и нашей внутренней политики", - отметила Меркель.

Потенциальные партнеры по коалиции нацелены на интенсивную работу. Конструктивный диалог обещает избирателям лидер СДПГ Мартин Шульц: "Граждане Германии могут требовать от нас, чтобы мы продвигались как можно быстрее. Пяти дней хватит на то, чтобы прояснить, достаточно ли у нас общих позиций. Затем можно приступить непосредственно к коалиционным переговорам. Все решится на нашем партийном съезде."

Больше делать и меньше рассуждать намерен и председатель баварской партии ХСС Хорст Зеехофер. Последний также разделяет оптимизм канцлера. Между тем аналитики считают, что после провала попытки создать коалицию с "зелеными" и либералами, возобновление союза с социал-демократами - единственный реальный шанс Меркель сформировать стабильную коалицию.