Ушла из жизни певица Франс Галль

Ушла из жизни Франс Галль... Известная певица скончалась в Париже возрасте 70 лет после долгой борьбы с раком.

Французская Лолита... Так называл юную Галль композитор, автор и исполнитель Серж Генсбур. Именно с его песней "Восковая кукла" семнадцатилетняя Галль стала звездой "Евровидения", победив в конкурсе в 1965 году.

Галль выросла в музыкальной семье. Ее отец писал песни для Пиаф и Азнавура. Франс, настоящее имя девочки - Изабель, занималась музыкой с пяти лет. Освоила фортепиано и гитару. Серьезную карьеру Галль начала в 63-ем. К концу 60-х годов популярность певицы постепенно прошла.

В 1974-ом Галль начинает сотрудничать с композитором и певцом Мишелем Берже, за которого вскоре выходит замуж. Совместная работа оказалась плодотворной: Франс Галль вновь завоевала широкую популярность, которая не угасала более двух десятилетий.