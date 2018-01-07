Зимние забавы панд

Панды – обитатели зоопарка китайского города Сианя – вовсю наслаждаются зимой. Их любимое занятие – валяться в сугробах. Этим животным, кажется, не нужны никакие игрушки, когда вокруг всё покрыто снегом.

Правда, радуются такой погоде далеко не все звери. В помещении, где живут шимпанзе, пришлось установить отопительную систему. С октября обезьяны живут в температурных условиях, приближенных к естественным для них. Но постепенно звери начинают привыкать к морозам.

- Некоторые обитатели саванн уже адаптировались к климату Сианя. Кому-то даже зимой не нужны отапливаемые помещения, - говорит сотрудник зоопарка Шэнь Гуанчэнь.

А вот фламинго и жирафам повезло меньше, чем обезьянам. Им тоже нужно тепло, но отдельные отапливаемые вольеры для них до сих пор не построили. Так что работникам зоопарка приходится придумывать, как согреть помещение. Для каких-то животных спасением становятся водные процедуры. Например, для фламинго было решено соорудить большую ванну с горячей водой. Сами сотрудники зоопарка называют это "спа-процедурой".