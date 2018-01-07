"Шарли Эбдо": три года спустя

Во Франции вспоминают жертв терактов 7-9 января 2015 года. Президент страны Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго возложили венок к бывшему зданию редакции журнала "Шарли Эбдо", где братьями Куаши были убиты 11 человек, включая шестерых художников.

После возложения венка были зачитаны имена погибших и соблюдена минута молчания. По просьбе родственников жертв теракта, церемония прошла скромно, без траурных речей.

12-й жертвой нападавших стал полицейский Ахмед Мераб, пытавшийся остановить братьев Куаши. К месту его гибели на бульваре Ришар-Ленуар также был возложен памятный венок.

Чуть позже аналогичная церемония была проведена у кошерного магазина "Гипер Кашер", где 9 января от рук другого джихадиста Амеди Кулибали погибли четверо человек.

Между тем несколько дней назад, в канун траурной даты "Шарли Эбдо" опубликовал специальный номер "Три года в консервной банке", а главный редактор Лоран Сурисо написал, что на обеспечение безопасности сотрудников издания тратится полтора миллиона евро в год, и свобода слова становится настоящей роскошью.