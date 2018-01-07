Память о жертвах "красных кхмеров"

В Камбодже отмечают 39-летнюю годовщину свержения режима "красных кхмеров", жертвами которого, по официальным данным, стали миллион 700 тысяч человек. Памятную церемонию возглавил премьер-министр страны Хун Сен, который сам был полевым командиром армии "красных кхмеров", однако затем порвал с этим движением и воевал на стороне Вьетнама. Вьетнам оккупировал Камбоджу в 79 году и провозгласил создание Народной республики Кампучии.

Брат номер один Пол Пот и "красные кхмеры" пришли к власти в Камбодже в 75 году в результате гражданской войны, взяв курс на построение "казарменного коммунизма" и "аграрного социализма". Следствием этого стали масштабные чистки тех категорий населения, которых режим Пол Пота считал "лишними" - интеллигенции, духовенства, бывших чиновников, офицеров лонноловской армии и других. Всего на "полях смерти", по разным оценкам, были казнены от миллиона до трех миллионов человек. В целях экономии боеприпасов многих из них убивали мотыгами, молотками и топорами.