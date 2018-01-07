Пожары бушуют в трёх южных штатах Австралии, угрожая жизни людей. Огонь взять под контроль пока не удаётся, и он вплотную приблизился к Мельбурну - второму городу страны. Срочная эвакуация была проведена в находящемся в этом районе населённом пункте Каррэм Даунз. Его жителей разместили на территории торгового центра, а на помощь местным пожарным были направлены два специальных вертолёта.

Из-за 40-градуснрой жары и сильного ветра, резко сменившего направление, пламя распространяется очень быстро. Зафиксированы более 50 очагов возгорания, 400 домов остались без электричества. Власти транслируют по телевидению видеоролик - инструкцию о том, как действовать во время пожара.

В штатах Виктория и Южная Австралия унижчтожены сотни зданий, пламя блокирует дороги и около 30 человек обратились за помощью в больницы из-за отравлений дымом. Предупреждения о лесных пожарах разосланы по всему региону.