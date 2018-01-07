Умер Джон Янг

Человек шесть раз летавший в космос, американский астронавт Джон Янг скончался у себя дома в Хьюстоне на 88 году жизни. По информации NASA, причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

Джон Янг входил во вторую группу американских астронавтов и впервые отправился в космос в марте 65 года. В 69 и 72 годах Янг был командиром летавших к Луне экипажей "Аполлон", а во втором из полетов он девятым из людей ступил на поверхность естественного спутника Земли.

Джон Янг мог полететь в космос и в седьмой раз, в 86 году он должен был доставить на орбиту телескоп "Хаббл", однако гибель экипажа шаттла "Челленджер" в начале того года отложила проект на несколько лет и, по сути, завершила космическую карьеру Янга.