Восточная Гута снова под ударом

В Восточной Гуте вновь нарушен режим прекращения огня. Пригород Дамаска в субботу подвергся бомбардировке. Погибли 17 мирных жителей, в том числе 4 ребенка – сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Наблюдатели утверждают, что авианалеты провели сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации, нанеся 40 авиаударов по городу Ирбин и близлежащим районам.

Организация «Белые каски» распространила видеокадры, на которых якобы изображены последствия субботних атак и спасательная операция, проводимая добровольцами в разрушенных жилых кварталах.

В Министерстве обороны России пока не комментируют эту информацию.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии регулярно фиксирует случаи нарушения режима перемирия в зоне деэскалации. В них российские наблюдатели обвиняют повстанческие группировки, которые удерживают контроль над Восточной Гутой.