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Китай

Столкновение судов: экипаж пропал без вести

30 иранцев и двое граждан Бангладеш пропали без вести в результате столкновения нефтеналивного танкера и сухогруза у восточного побережья Китая

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Столкновение судов: экипаж пропал без вести

Столкновение судов: экипаж пропал без вести
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В результате столкновения двух судов 32 человека пропали без вести у восточного побережья Китая. Шедший под флагом Панамы из Ирана в Южную Корею нефтеналивной танкер SANCHI столкнулся в субботу вечером с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL. 

Пропал экипажа танкера — 30 иранцев и двое граждан Бангладеш. Столкновение привело к пожару на танкере, который перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. Команду сухогруза, перевозившего 64 тысячи тонн зерна, удалось спасти. 

Столкновение произошло в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. В районе аварии на поверхности образовалось масляное пятно. 

В операции по поиску пропавших без вести людей и устранению последствий ЧП принимают участие спасательные суда как китайской, так и южнокорейской береговой охраны, которая прислала также самолет.

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