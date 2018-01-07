Столкновение судов: экипаж пропал без вести

В результате столкновения двух судов 32 человека пропали без вести у восточного побережья Китая. Шедший под флагом Панамы из Ирана в Южную Корею нефтеналивной танкер SANCHI столкнулся в субботу вечером с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL.

Пропал экипажа танкера — 30 иранцев и двое граждан Бангладеш. Столкновение привело к пожару на танкере, который перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата. Команду сухогруза, перевозившего 64 тысячи тонн зерна, удалось спасти.

Столкновение произошло в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. В районе аварии на поверхности образовалось масляное пятно.

В операции по поиску пропавших без вести людей и устранению последствий ЧП принимают участие спасательные суда как китайской, так и южнокорейской береговой охраны, которая прислала также самолет.