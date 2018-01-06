Столкновение самолетов в Торонто

Паника возникла на борту самолета компании WestJet в канадском аэропорту имени Пирсона в Торонто, когда воздушный лайнер столкнулся в ходе наземного маневра при подъезде к терминалу с другим самолетом, компании Sunwing. Касание произошло крылом и хвостовой частью, после чего второй из двух лайнеров воспламенился. К счастью, людей на нем в этот момент не было.

На борту "Боинга" компании WestJet, который прибыл в Торонто из мексиканского Канкуна, находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы, пострадавших нет. Проводится расследование произошедшего. По словам официальных лиц, инцидент почти никак не повлиял на работу аэропорта.