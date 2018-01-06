Анкара и Берлин идут на сближение. В субботу глава МИД Германии Зигмар Габриэль перед переговорами со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в немецком городе Гослар заявил, что обе страны готовы сделать все для преодоления сложностей в двусторонних отношениях.

Чавушоглу признал, что Турция и Германия не по всем темам придерживаются одного мнения и в качестве примера назвал переговорный процесс по вступлению Турции в ЕС.

"Да, были разногласия, были проблемы и напряженность. Но мы едины во мнении, что мы можем и хотим их преодолеть посредством диалога и кооперации", — выразил уверенность Чавушоглу.

Зигмар Габриэль завил: "Сегодня министр приехал к нам, мы обсудили экономические вопросы. За прошедшее время многое произошло, система турецкого правосудия приняла решения , которые привели к освобождению людей, задержанных в турции, которым не было позволено покидать турцию. сегодня мы конечно же говорили обо всем, что хотим сделать вместе в предстоящие недели и месяцы.

Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов. Один из них —задержания немецких граждан, в том числе журналиста газеты "Вельт" Дениза Юджеля, переводчицы Мешале Толу и правозащитника Петера Штойдтнера. Последние двое были выпущены, но Юджель остается за решеткой. Обвинения против него и других граждан Германии в Берлине называют политически мотивированными.