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США

Трамп назвал Вулфа "мошенником"

"В нашей стране очень слабые законы об ответственности за распространение клеветы. Если бы законы были строгими, то не было бы таких ситуаций", — уверен президент США.

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Трамп назвал Вулфа "мошенником"

Трамп назвал Вулфа "мошенником"
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Президент США не скрывает недовольства книгой Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". В субботу на пресс-конференции в своей резиденции Кэмп-Дэвид американский лидер назвал Вулфа "мошенником", заявил, что ни разу не встречался с ним для интервью и вновь нелицеприятно отозвался о своем бывшем советнике Стивенне Бэнноне.

"Я считаю, что это художественная литература. И это позор, что кто-может заниматься подобными вещами. В нашей стране очень слабые законы об ответственности за распространение клеветы. Если бы законы были строгими, то не было бы таких ситуаций, когда можно говорить все, что приходит в голову". 

В Кэмп-Дэвиде Трамп встречался с членами своего кабинета и лидерами республиканцев в Конгрессе.

Ранее Трамп в своем "Твиттере" заявил, что оппоненты начали ставить под сомнение его "величайший актив" — умственные способности. "Я не умный, а гений, очень стабильный гений!" — написал он.

Книга, уже ставшая бестселлером, построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона и интервью с людьми из окружения Трампа, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о нынешней американской администрации. В среду Белый дом распространил заявление Трампа, который утверждает, что Бэннон "потерял рассудок". 

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