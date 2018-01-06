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Дональд Трамп: "Я гений и психически стабилен"

Так глава Белого дома отреагировал на критику в свой адрес

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Дональд Трамп: "Я гений и психически стабилен"

Дональд Трамп: "Я гений и психически стабилен"
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REUTERS/Yuri Gripas
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Дональд Трамп отреагировал на критику своих умственных способностей. Ранее автор книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналист Майкл Вулфф заявил, что глава Белого дома "интеллектуально не способен быть президентом США".

"На протяжении всей моей жизни двумя моими величайшими активами были психическая устойчивость и настоящий ум", - написал в Твиттере Дональд Трамп.

Он также напомнил, что его соперница на президентских выборах Хиллари Клинтон, активно пыталась использовать эту тему, но"погорела".

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевойзвезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (став им с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не умный, а гений, очень стабильный

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" поступила в продажу 5 явнаря и уже стала лидером продаж на сайте американского гиганта онлайн-торговли Amazon.

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