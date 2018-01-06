Книга о Трампе стала бестселлером

Едва поступив в продажу, книга журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», стала бестселлером. Скандал вокруг нее возник задолго до релиза. Масло в огонь подливали нелестные высказывания самого американского лидера и попытки его юристов запретить публикацию.

«К счастью, у президента много твитов. Они стали, своего рода, рекламой книги, которая ему пришлась не по вкусу. Мы довольно быстро поняли, что нужно запастись как можно большим числом копий», - объясняет владелец нью-йоркского книжного магазина.

«Обычно я не делаю такого рода покупки. Услышала, что эта книга разозлила президента и решила ее приобрести», - комментирует свой выбор покупательница.

Британским читателям повезло меньше. В день релиза в страну п оступили лишь 20 экземпляров. Все они оказались на полках магазина на улице Пикадилли в центре Лондона. По словам продавцов, распроданы они были очень быстро.

«Я каждый день слежу за новостями. То, что творится вокруг, – мягко говоря, удивительно. Хочется знать больше грязных подробностей», - говорит еще один покупатель.

«Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» уже фигурирует в топе продаж на сайте Amazon.

Книга, в которую, по словам автора, вошли сотни интервью с людьми из окружения Трампа, рассказывает о происходящем в первый год его президентства.

Сам глава Белого дома называет ее «фальшивой» и «лживой».