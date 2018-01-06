Кавалькада трех волхвов

Традиционный парад в честь библейских волхвов, кавалькада Трех королей прошла в пятницу вечером, накануне праздника Богоявления в Мадриде и других испанских городах. В столице, несмотря на сильный дождь, центральные улицы по пути следствия процессии заполнили десятки тысяч детей и их родителей. По традиции, именно волхвы доставляют испанским детям рождественские подарки в ночь на шестое января.

"Я обожаю Трех королей, потому что они приносят подарки и делают людей счастливыми. Здесь я потому, что захотел посмотреть кавалькаду и получить сладости".

"Я тоже хотела увидеть Трех волшебных королей, кавалькаду и танцора, я думаю, что танцор еще будет. Ну и за конфетами тоже".

В Каталонии кавалькада Трех королей прошла с политическим подтекстом. Многие собравшиеся носили желтые шарфы в знак солидарности с заключенными под стражу бывшими министрами автономии, а на шарах было написано: "Освободите Каталонию".

А в Мексике тысячи людей собрались накануне Дня Богоявления на центральной площади Мехико Сокало попробовать традиционный гигантский Королевский порог, который весил почти две тонны и был почти полтора километра в длину.