Сирия: отдельные нарушения режима прекращения огня

Бандформирования, действующие в регионе Восточная Гута под Дамаском, нарушили в четверг режим прекращения огня и обстреляли из минометов жилой квартал Эль-Имара в сирийской столице. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на представителя городского полицейского управления.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных всоответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии - Россией, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, однако вооруженные группировки с тех пор неоднократно обстреливали Дамаск и его пригороды.