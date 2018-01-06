В поисках ответа Дональду Трампу

Министры иностранных дел пяти арабских стран - Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Государства Палестина собрались в субботу в Аммане. Главной темой встречи стало обсуждение статуса Иерусалима в контексте недавнего решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда американское посольство.

По итогам встречи было принято совместное заявление о запуске инициативы, целью которой ставится признание международным сообществом Восточного Иерусалима столицей независимого палестинского государства. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Иордании Айман Сафади.

Нынешняя встреча - продолжение дипломатического процесса, запущенного Лигой арабских государств в декабре по итогам экстренного совещания, на котором решение Трампа назвали "опасным нарушением международных законов". Чуть позже решение Трампа осудили на Генассамблее ООН.