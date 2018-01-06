КНДР "вероятно" отправит фигуристов на Олимпиаду

КНДР, "вероятно", отправит спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Об этом заявил Чан Ун, представитель страны в Международном олимпийском комитете.

По информации агентства Reuters, Северная Корея хочет отправить на Олимпиаду фигуристов.

Ими могут стать 18-летняя Ём Тхэ Ок и 25-летний Ким Ю Сик . Только эти спортсмены из КНДР отобрались на соревнования в Пхенчхане.

Но в конце октября они не стали подавать заявку на участие в предстоящих Играх, что равнозначно отказу от Олимпиады.

В новогоднем обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что северокорейские спортсмены могли бы принять участие в зимних Олимпийских Играх.

Единственной возможностью для этого остается получение специальных приглашений (wild card) от Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые источники МОК утверждат, что комитет готова до последнего готов ждать положительного решения Северной Кореи