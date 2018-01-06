Новый взгляд на "Кармен"

Большая премьера в Муниципальном театре Флоренции. Режиссер Лео Мускато переписал финал самой известной оперы Жоржа Бизе "Кармен".

В новой постановке дон Хозе избивает цыганку, она появляется перед зрителями с кровоподтеками, а в финале Кармен выхватывает пистолет у разъяренного дона Хозе и убивает его.

"Кармен стремится к свободе, а жажда мести подталкивает ее к самообороне. В ее действиях нет умысла, только самозащита", - рассказывает исполнительнца партии Кармен Вероника Симеони.

Режиссер рассказывает, что ему хотелось привлечеть внимание публики к проблеме насилия по отношению к женщинам.

По замыслу Лео Мускато, преступление - единственный выход для женщины, которая должна быть убита.

Премьера оперы "Кармен" состоялась 3 марта 1875 года на сцене "Опера комик" в Париже. Эта опера стала последним произведением Бизе.